Missy Elliott, Busta Rhymes, Biggie : le classement des meilleurs clips de rap de tous les temps par Rolling Stone

Alors, d'accord avec ce classement ?

Le 11 août, le hip-hop fêtait ses 50 ans. 50 ans d’une culture qui n’a cessé d’évoluer durant un demi-siècle et continue encore aujourd’hui. Pour célébrer cette date importante de l’histoire de la musique, le magazine Rolling Stone a élaboré un classement des 150 meilleures clips de rap de tous les temps. "Hier et aujourd'hui, les vidéos de rap servent d'ambassadeurs du son, de la mode, de l'art et de l’émotion", écrit le magazine. Une façon d’honorer comme il se doit, la culture hip-hop dans son entièreté, tellement elle est vaste et plurielle. Ce classement l’est tout aussi. Entre les débuts du genre avec Run-D.M.C. et Grandmaster Flash, en passant par Dr. Dre et Chief Keef. Roxanne Shanté aussi, Lil Kim et Puff Daddy. De l’authenticité d’Odd Future également à la justesse de Kendrick Lamar et Childish Gambino. Et enfin, la nouvelle génération avec en tête de fil, Ice Spice.

La première place pour Missy Elliott

On y trouve des clips mythiques du rap américain, qui rappelleront des souvenirs à chacun d’entre nous. Le célèbre "Crank That" de Soulja Boy sorti en 2007, "Gangsta’s Paradise" de Coolio en 1995, "Drop It Like It’s Hot" de Snoop Dogg et Pharrell Williams en 2004, Drake et sa chorégraphie hilarante dans "Hotline Bling" en 2015 ou encore le génial "Sky’s The Limit" de The Notorious B.I.G. en 1997.

Mention spéciale pour Missy Elliott, citée à plusieurs reprises dans le classement et qui hérite aussi de la place de numéro 1 avec son hit sorti en 1997 : "The Rain (Supa Dupa Fly)". Un clip réalisé par Hype Williams qui illustre ce morceau extrait de son premier album "Supa Dupa Fly" entièrement produit par Timbaland. Il sample brillamment le titre de 1973 de Ann Peebles, "I Can’t Stand The Rain". Un bel honneur pour la rappeuse américaine qui en profite pour glisser une anecdote en plus sur X (Twitter).

La rappeuse américaine est suivie par Public Enemy et son "Fight The Power" sorti en 1989, "Put Your Hands Where My Eyes Can See" de Busta Rhymes en 1997, les Beastie Boys et leur "Sabotage" de 1994, et enfin, à la cinquième position, le duo composé d’André 3000 et Big Boi : Outkast avec "B.O.B." sorti en 2000.