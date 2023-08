Alpha Wann : Rowjay l'affirme "l’année prochaine il va vous mettre bien"

Cinq après la sortie de son premier album, le rappeur parisien devrait sortir la suite en 2024.

En février dernier, Alpha Wann donnait l’espoir à ses fans de découvrir un nouvel album de leur rappeur préféré durant l’année. En répondant à la question d’un internaute demandant la date de son prochain projet, il disait : "Peut-être cette année si tout s’aligne". Six mois plus tard, le deuxième album du rappeur parisien n’est pas attendu avant 2024.

Interrogé par Rules, le rappeur québécois Rowjay a donné des précisions sur ce que prépare actuellement Alpha Wann en cuisine. "Il travaille sur son album, ça va être sale, avoue-t-il. Je ne crois pas que ça va sortir cette année, mais l’année prochaine il va vous mettre bien". Ainsi, il va falloir patienter encore un peu avant de découvrir le successeur de très bon "Une Main Lave L’Autre" sorti en 2018.

👀 Rowjay nous parle de sa relation avec Alpha Wann et nous hype pour la suite !



📼 La rediff’ : https://t.co/x3iHLQWgie pic.twitter.com/9wrAts52XN — Rules (@ruleslabs) August 8, 2023

Sa connexion avec Alpha Wann

Rowjay s’est également vu interrogé sur sa connexion avec Alpha Wann : "C’est lui qui m’a contacté en 2018", raconte-t-il. Un simple message envoyé pour lui dire qu’il est chaude de réaliser un featuring avec l’artiste de Montréal. Une première pour le français, qui n’avait jamais demandé à quelqu’un qui ne connaissait pas de collaborer. "On s’est connecté, on a pris le temps de faire le feat. C'était pour "UMLA". Finalement, il avait déjà fini son album, poursuit-il. Depuis, c’est devenu le frérot". Une relation qui débute par un message et qui s’avère être devenu une vraie amitié : "Quand j’arrive en France, j’ai toujours des nouveaux trucs à faire écouter. C’est le premier à qui je fais écouter pour voir ce qu’il pense".

En 2021, leur rencontre donne naissance à "Devil May Cry", leur première collaboration disponible sur le projet de Rowjay, "Carnaval de Finesse 2 : Les Chroniques d’un Jeune Entrepreneur".