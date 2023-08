Tiakola et Dave : un extrait inédit de leur collaboration dévoilé

Le featuring entre le Français et l'Anglais s'annonce bien doux !

Et si le featuring de l’été n’était pas encore sorti ? Récemment, un extrait d’un morceau inédit entre deux rappeurs de différents pays a fait son apparition sur les réseaux sociaux et quel extrait ! Sur la vidéo, on découvre Tiakola et Dave en plein kiffe pendant leur séance studio. Ainsi, les fans du Français et de l’Anglais doivent se réjouir d’une collaboration entre les deux artistes. La vidéo laisse présager un morceau entraînant et mélodieux, aux sonorités estivales. Aucune date n'a pour l'instant été annoncée quand à la sortie de ce featuring.

Alors que Tiakola continue de faire parler de lui avec son album "Melo", qu’on écoute toujours autant sur Generations, cette collaboration avec son collègue anglais s’annonce phénoménale. Une étape pour l’artiste de Bondy qui se lance désormais à l’international.

🚨TIAKOLA X DAVE 🇫🇷🇬🇧



Un extrait inédit vient d’être dévoilé !pic.twitter.com/4ezY8Urwqg — Kultur (@Kulturlesite_) July 31, 2023

Une multiplication des collaborations entre France et Royaume-Uni

Depuis quelques années, les collaborations entre artistes français et anglais ne cessent de se multiplier. En 2020, Angèle travaillait avec Dua Lipa sur "Fever". Aya Nakamura invitait Stormzy sur "Plus Jamais". Un an plus tard, c’est Oboy qui a la chance de collaborer avec Jorja Smith sur "Come Over", ainsi que Freeze Corleone avec Central Cee sur "Polémique". Cette année, Central Cee et Ninho ont enregistré "Eurostar" ensemble, extrait du dernier album du rappeur français.