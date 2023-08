Koba LaD : le rappeur convoqué devant le tribunal en septembre pour "violences en réunion"

Il sera jugé pour l’affaire de la bagarre en boîte de nuit survenue en novembre dernier.

L’affaire remonte à novembre dernier. Alors en soirée dans une boîte de nuit du 9e arrondissement de Paris, une bagarre aurait éclatée en Koba LaD et plusieurs clients et serveurs du lieu nocturne. Avec quatre autres suspects, le rappeur du 91 aurait asséné un coup de bouteille sur la tête d’un client, avant de poursuivre la violente altercation dehors. Il aurait donner un coup de genou puis un coup de pied à la victime, qui jonchait sur le sol. Il sera interpellé vers 6 heures du matin et par la suite mis en examen pour "violences aggravées". Il passera au total quatre mois en prison avant d’être libéré sous contrôle judiciaire.

Un procès en septembre

À sa sortie en mars dernier, le rappeur reprend un semblant de vie normal. Il donnera même une interview à Mouloud Achour pour Clique, où il reviendra notamment sur son incarcération. Nombreux sont les artistes qui auraient aidés le rappeur financièrement : "SDM, Franglish, Gazo, Gradur, c’est des vaillants de ouf. Je ne demandais rien et ils m’envoyaient. Il y a des gens droits encore, il faut le dire ! ».

Koba LaD est un homme libre… mais jusqu’à quand ? C’est Le Parisien qui a annoncé la nouvelle. L’interprète de "Cellophané" a rendez-vous avec le justice le 26 septembre prochain pour "violences en réunion". En attendant, il pourra exercer son métier. L’artiste du 91 performera aux côtés de Guy2Bezbar en Espagne le 15 août prochain et au Portugal le 17 août.