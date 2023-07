NICKI MINAJ & ICE SPICE : l’incroyable succès de "BARBIE WORLD"

Le film « Barbie » a permis de faire exploser le titre.

C’est le film de l’été ! "Barbie" explose les records d’audiences depuis sa sortie le 19 juillet dernier avec 1 257 647 entrées et accumule pas moins de 337 millions $ à l'échelle mondiale. Le film vient se placer juste devant Oppenheimer, le deuxième gros film de la saison. Un énorme succès qui a permis de donner un véritable coup de boost au morceau "Barbie World" de Nicki Minaj, Ice Spice et Aqua qui apparaît à la fin du film. Au cours du premier week-end de sa sortie, le titre se classe dans le top 5 sur Spotify et Apple Music. Nicki Minaj était d’ailleurs présente lors de l’avant-première du film aux côtés de Margot Robbie :

Si la rappeuse est ravie du succès de son tire, elle admet qu’il a été difficile de trouver la bonne musique pour le film. En effet, Nicki a expliqué qu’elle avait rejeté plusieurs chansons sur Barbie afin de trouver celle qui lui plaisait le plus et sans surprise, elle a tout de suite matché avec la version proposée de Ice Spice :

"Il y avait quelques chansons que je n'aimais pas Cet échantillon de "Barbie", j'ai adoré. Je voulais juste qu'il ait un tambour de dope, et donc celui qu'ils m'ont envoyé, j'ai adoré ! Et j'ai sauté dessus tout de suite."

Dans le clip proposé par les deux rappeuses de New York, on peut les voir s'amuser dans le monde de rêve de Barbie où ils font la course sur des jet-skis roses au-dessus de nuages roses gonflés. Le duo crache des rimes féminines sur un rythme drill qui sample Aqua et qui est produit par RiotUSA, le hitmaker incontournable d'Ice Spice :