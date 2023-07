Ninho passe troisième plus gros vendeur de l'histoire du Rap français

Les chiffres continuent à grimper pour NI.

Ninho continue sa route vers le succès, et on peut même dire qu'il est déjà arrivé à destination puisque jusqu'ici, il a explosé tous les compteurs de ventes à chaque sortie d'album, ou même de mixtape. Le rappeur en est à son dixième projet, en un peu moins de dix ans de carrière. Un rythme élevé qui le rend sujet aux critiques, notamment de la part des réseaux sociaux, qui affirment que les premiers chiffres de ventes de son dernier album en date, "NI", sont les moins bonnes de tous ses albums jusqu'ici.

Ils ont peut-être raison, on n'a pas vérifié en détails, mais en tout cas les chiffres de "NI" sont suffisamment bons pour permettre à l'artiste de décrocher un nouveau record, et pas des moindres. Ninho vient en effet de devenir le 3ème plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap français, avec plus de 3,2 millions d'exemplaires écoulés, juste derrière MC Solaar et ses 3,6 millions, et un peu plus loin derrière Jul et ses 7 millions d'exemplaires écoulés. Le tout en ventes physiques + équivalents streams, évidemment.

🚨NINHO devient le 3ème plus gros vendeur de l’histoire du rap français !



Avec plus de 3,2 Millions de ventes en France 🇫🇷



👏 pic.twitter.com/LNaO0WzzfC — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) July 20, 2023

Il passe donc devant Booba, une nouvelle qui risque de ne pas lui plaire, surtout quand on sait comment il essaie de lancer un clash avec lui depuis plusieurs années. En tout cas, grâce aux ventes de "NI", qui se dirige rapidement vers le disque de platine, voilà Ninho qui s’inscrit un peu plus dans l'histoire du Rap FR. Et vu qu'il a l'air d'avoir kiffé collaborer avec des stars internationales, et qu'en France il semble plus bankable que jamais, on imagine que le phénomène pourrait encore prendre plus d'ampleur dans les prochaines années. A suivre !