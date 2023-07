Booba dépité : un morceau qu'il n'aime pas fait le buzz

Il n’avait pas prévu la nouvelle trend sur ce titre.

Les streams du single "Pourvu qu’elles m’aiment" grimpent en flèche depuis quelques jours. Le morceau est en tendance sur Tiktok pour le plus grand désarroi de Booba, qui a avoué ne pas aimer ce morceau.

Dans le rap game, il y a parfois des choses qui se produisent sans que l’on puisse les expliquer. Avec Tiktok en particulier, les surprises sont multiples. Des morceaux sortis il y a plusieurs années refont de temps en temps surface sur le réseau social et finissent également par entrer à nouveau dans les charts. SCH avec "Je la connais" ou encore Kalash Criminel avec "10, 12, 14 bureau" pourront en témoigner. Aujourd’hui, c’est au tour de Booba de voir un de ses morceaux faire un retour en force.

Effectivement, le titre "Pourvu qu’elles m’aiment" dévoilé en 2008 sur le projet "0.9" du Duc est en trend sur Tiktok. Plus de 13 000 Tiktoks ont été postés, accompagnés de cette musique, ce qui a augmenté significativement les streams du titre. Il compte aujourd’hui plus de 70 000 nouveaux streams sur Spotify. Mieux encore, le morceau s’est placé à la première place du Top Tiktok France.

Des statistiques surprenants et visiblement peu réjouissant pour Kopp puisqu’il faut savoir que le Duc n’apprécie guère son titre. En effet, dans une interview datant de l’été 2022, il s’était largement confié au Chroniqueur Sale sur ses clashs, les médias, les influenceurs, la culture, sa retraite et surtout sur sa musique. Il avait reconnu avoir deux morceaux dans son catalogue musical, qu’il ne porte pas dans son cœur. Il avait cité "Longueur d’Avance" en feat avec son grand ennemi Gims, ainsi que "Pourvu qu’elles m’aiment". Il disait à propos du dernier : "Je me suis tapé un délire, mais je n’aime pas ce morceau". Cependant, cela ne l’empêche pas d’apprécier l’engouement qu'il y a aujourd'hui autour du titre. La preuve :