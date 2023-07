2Pac : son producteur annonce un album posthume

Ce serait incroyable.

Parmi toutes les stars de la grande aventure du hip-hop, Tupac Shakur restera probablement à jamais la plus grande icône de cette musique. Son talent, son arrogance, son humour, son insolence, son côté gangsta / thug assumé (jusqu'à la mort malheureusement), et son décès, dans des cironcstances tragiques et toujours mystérieuses, font de 2Pac la plus grande légende du rap. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si ils étaient si nombreux à revendiquer son héritage après sa mort : il a vraiment marqué le game.

Et visiblement, ça n'est peut-être pas fini ! Car même si le rappeur est décédé depuis bientôt 30 ans à la suite d'une fusillade légendaire, des morceaux et des projets de 'Pac ont continué à voir le jour après sa mort, puisque l'artiste était très productif. Et cette fois, c'est même un de ses anciens producteurs qui a lâché l'info : un projet posthume du rappeur pourrait être en préparation. DJ Daryl, ancien producteur de 2Pac, notamment sur "Keep Ya Head Up", a commencé à en parler sur Instagram.

"J'ai des vocals de Tupac coffrés depuis longtemps. Qui est prêt pour écouter un nouvel album ou EP de Tupac produit par moi?", a posté DJ Daryl. Une publication qui a mis le feu à Internet, et qui va sans doute relancer les rumeurs selon lesquelles 'Pac serait encore en vie. En tout cas, on a hâte de découvrir ce que le producteur va nous préparer, carle rap de Tupac était incroyablement efficace et ça ne ferait pas de mal au Rap US, de revenir à quelque chose de plus proche du rap, justement.