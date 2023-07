Drake clashe Childish Gambino lors du premier concert de sa tournée

Il se venge des récentes confessions de Gambino.

Le beef continue entre Drake et Childish Gambino. Quelques mois après les confessions de Gambino sur son tube "This is America", Dreezy s'est enfin décidé de répondre. En effet, le rappeur canadien ne semble pas avoir apprécié apprendre qu'il était la cible initiale du morceau de Childish Gambino et il l'a fait savoir en toute subtilité lors de la première date de sa toute nouvelle tournée à Chicago.

Alors qu'il jouait son titre "Headlines", plusieurs gros titres se déroulaient sur l'écran derrière lui. L'un d'entre eux revenait justement sur cette histoire avec des mots finement choisis laissant entendre que "This is America" est surcoté.

"La chanson à succès surestimée et trop récompensée "This is America" était à l'origine un diss contre Drake."

Drake shades Childish Gambino's "This Is America" following diss song confession https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/XayOQF3xj5 — HipHopDX (@HipHopDX) July 6, 2023

Ce n'est pas le seul moment de ce concert qui a marqué les esprits. Les fans ont aussi été surpris par sa reprise du titre "So Anxious" de Ginuwine pendant lequel un spectateur s'est permis de balancer son téléphone sur le rappeur. Mais ce n'était rien à côté de son morceau "Look what you've done" que Drake a interprété posé sur un canapé à côté d'un hologramme de lui plus jeune. Elle promet cette tournée et on espère toujours un passage en France !