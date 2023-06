Nicki Minaj dévoile la date de sortie de son prochain album !

Son dernier album studio "Queen" remonte à 2018.

C'est officiel ! La date de sortie du cinquième album studio solo de Nicki Minaj a été dévoilée : il sortira le 20 octobre 2023. "10/20/23 The Album", a posté l'artiste de 40 ans sur Twitter, accompagné d'emojis de CD et de ruban.

Cela fait cinq ans qu'Onika n'avait pas sorti de projet musical, son dernier album "Queen" datant de 2018. L'album comprenait des apparitions d'Eminem, de Lil Wayne, de Future, d'Ariana Grande et de bien d'autres. L'album avait débuté à la deuxième place du Billboard 200 après avoir été devancé par l'album "Astroworld" de Travis Scott. Les autres albums studio de Barbie - "Pink Friday" en 2010, "Pink Friday : Roman Reloaded" de 2012 et "The Pinkprint" de 2014 - ont tous atteint les cinq premières places du classement des albums tous genres confondus, "Pink Friday" et "Pink Friday : Roman Reloaded" avaient même atteint la première place.

L'annonce de ce nouvel album intervient alors que Nicki a montré des signes de retour en studio. Son single "Super Freaky Girl", sorti en 2022, est lui aussi arrivé en tête du Billboard Hot 100. En mars dernier, elle a sorti le single "Red Ruby Da Sleeze" et a participé à des morceaux d'Ice Spice, de YoungBoy Never Broke Again et d'autres.

L'interprète du titre "Do We Have A Problem" pourrait aussi partir en tournée avec ce nouvel album. "Vous voulez un YMCMB STADIUM TOUR après ça ? J'ai vraiment l'occasion de rapper avec les meilleurs de tous les temps. Et j'apprends encore d'eux dans les coulisses tous les jours. Je n'en reviens pas." a-t-elle indiqué sur Instagram.

Une publication déjà likée par plus de 750 000 fans.