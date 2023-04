Jay-Z va donner un concert à Paris pour Louis Vuitton

Jay-Z va rendre hommage à Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat.

Jay-Z sera présent le vendredi 14 avril 2023 à la Fondation Louis Vuitton.

Jay-Z débarque à Paris pour un incroyable show ! À l’occasion de l’exposition "Basquiat x Warhol, à quatre mains", l'époux de Beyoncé a décidé de rendre hommage à Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat avec un concert exceptionnel organisé le vendredi 14 avril 2023 à 21h à l’Auditorium de la Fondation Louis Vuitton. Cet événement inédit sera parrainé par la marque Tiffany & Co.

Après une rare apparition aux Grammy Awards 2023 où il avait souhaité rendre hommage à la culture noire et au hip hop en s'associant à DJ Khaled pour interpréter "God Did", Jay-Z n'était pas remonté sur scène depuis sa tournée 4:44 Tour en 2017, qui faisait la promotion de son treizième album studio du même nom. Pour rappel, cette tournée nord-américaine de 32 dates avait rapporté environ 44 millions de dollars au patron de Roc Nation.

Bien qu'il n'ait pas sorti de nouvel album depuis six ans, l'artiste de 53 ans reste une des plus grandes légendes du rap, Billboard l'a d'ailleurs récemment désigné comme le plus grand rappeur de tous les temps.

1500 billets de vente étaient affichés sur le site de la fondation au prix de 140 euros. Ils ont tous été vendus très rapidement au moment de la mise en ligne du concert.

Seul mystère qui reste entier pour le moment, on ne sait pas si Queen B sera également présente dans la capitale pour soutenir son mari et peut-être monter sur scène. Réponse dans 24 heures !