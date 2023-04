Maes milliardaire !

Un joli parcours.

Maes n'est peut-être pas dans la meilleure période de sa vie, lui qui avait été contraint de quitter la France quelques temps après de très grosses embrouilles avec son ancienne équipe de Sevran. Il est également en plein clash avec Booba, un clash qui n'est pas prêt de s'arrêter. Mais tout ça, c'était peut-être pour mieux revenir en force, avec un tout nouvel album, "Omerta", sorti le 10 Mars et qui a déjà effectué un très beau démarrage, grâce notamment à des titres forts et des feats avec Niska, Gims, Gazo et Koba La D entre autres.

Un gros démarrage en streaming, mais aussi sur Youtube, et ça lui a permis d'atteindre un nouveau pallier qui va lui faire plaisir. En effet, comme l'a annoncé Maes lui-même sur son compte Twitter, le rappeur du 93 a dépassé la barre du milliard de vues sur Youtube ! Un succès éclair pour celui qui avait commencé à se faire connaître avec "Réelle Vie" en 2017, et qui est déjà sur le toit du game. Beaucoup de ses vues ont été faites par ses hits, en solo, ou en featuring avec Ninho ou encore Booba.

• PLUS 1 MILLIARD DE VUES SUR YOUTUBE POUR @MaesOfficiel pic.twitter.com/ABbUaflUIy — Maes//Omerta (@maes_omerta) April 1, 2023

Il a également atteint la barre des 1,8 millions d'abonnés, un chiffre qui continuera probablement de monter. On va donc bien féliciter l'artiste, pour son parcours très carré dans le game, et pour avoir atteint le milliard de vues en étant en clash avec Booba depuis un an désormais. On lui souhaite bonne chance et bonne continuation pour la suite !