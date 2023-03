Chris Brown provoque une séparation à cause d'une danse

Le rappeur Chris Brown a provoqué une rupture à cause d'une lap dance sur scène.

Mieux vaut ne pas mettre les pieds aux concerts de Chris Brown quand on est en couple. Sur TikTok, un (ex ?) fan du chanteur a affirmé avoir rompu avec sa petite-amie suite à l'un de ses shows au Royaume-Uni. Alors qu'il avait offert à sa chérie des places au premier rang, celle-ci a été invitée par Chris Brown à monter sur scène et a eu droit à un lap dance très sexy où il mimait un rapport sexuel avec elle. Depuis supprimée, la vidéo a provoqué de nombreuses réactions sur Twitter et a été vue plus de 22 millions de fois.

"POV : J'ai acheté à ma petite amie des billets au premier rang pour voir Chris Brown ... Je veux mes 500 £ [615 USD] et ma petite-amie".

Interrogé par d'autres internautes, il a confirmé s'être séparé et a confié que ex "ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal".

Il y a quelques mois, Chris Brown avait également fait parler de lui après avoir balancé le téléphone d'une fan pendant un lap dance sur scène. Lui ayant retiré son téléphone des mains une première fois, la jeune femme n'avait pu s'empêcher de le reprendre pour filmer son show. L'interprète de "Loyal" avait alors jeté son téléphone dans la fosse. Choquée, la jeune femme avait finalement réussi à récupérer son téléphone.

Chris Brown, un homme qui ne fait décidément pas dans la dentelle.