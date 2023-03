Un extrait de son premier album solo disponible le 31 mars.

Prévu pour le 31 mars, Chlöe continue de teaser son premier album solo. Après "Pray It Away" et "For The Night" avec Latto, la protégée de Beyoncé dévoile un tout nouveau single en featuring avec Chris Brown. Intitulé "How Does It Feel", la chanteuse américaine déverse son ensorcelant timbre de voix sur cette ballade R&B. Il s’accompagne d’un clip où les deux artistes chantant l’un pour l’autre à couplets interposés.