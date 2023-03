Drake est le GOAT selon Michael B. Jordan

Devant Tupac et Jay-Z.

C'est une nouvelle pour personne, Michael B. Jordan et Drake ont toujours été de très bons potes. L'acteur a en tout cas prouvé une nouvelle fois sa loyauté au rappeur, lui attribuant le titre de G.O.A.T du rap américain.

De passage chez Complex pour la promo de "Creed III", Michael B. Jordan et Jonathan Majors se sont essayé au Goat Talk. Le principe est simple, chacun devait citer ses G.O.A.T dans plusieurs catégories : nourriture, film, sportif, artiste... et bien évidemment rappeur. Ce thème en particulier a suscité un petit débat entre Jordan et Majors. Ce dernier hésitait plutôt entre Tupac ou Jay-Z, alors que la star de "Creed" penchait plutôt vers Drake.

"C'est un artiste, un rappeur, qui parle de choses, de situations que j'ai traversé. C'est celui en qui je me reconnais le plus, constamment."

S'il semblait hésitant au début, Jonathan Majors a fini par reconnaitre le choix de son coacteur, expliquant avoir le même ressenti pour Jay-Z.

De son côté, Drake n'a pas encore réagi à ce bel hommage rendu par Michael B. Jordan. Aucun doute que le rappeur canadien sera très flatté de connaitre l'avis de Michael B Jordan sur sa carrière. En espérant que cela le motive à retarder un peu son départ à la retraite, comme il l'abordait tout récemment en interview avec Lil Yachty. En attendant, Drake sera prochainement en tournée avec 21 Savage. Il participera aussi bientôt au Dreamville Festival organisé par le label de J. Cole en Caroline du Nord.