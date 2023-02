WaïV : découvrez la tracklist de « Vous comprendrez plus tard »

Le prochain projet du rappeur de Bobigny verra le jour le 24 février prochain.

Son dernier EP est sorti il y a un an maintenant. Le 24 février prochain, WaïV fera son grand retour avec un nouveau projet intitulé "Vous comprendrez plus tard". Avec quatorze titres dont "M’EN VEUX PAS", le premier extrait dévoilé le 20 janvier dernier, le rappeur de Bobigny annonce du lourd. Pour l’épauler sur ce nouvel opus, il a fait appel à Cinco, Leto, Franglish, Mougli et Wardell. Le 24 février s’annonce bien chargé.

WaïV dévoile la tracklist de son projet « Vous comprendrez plus tard » dispo le 24 Février prochain ! 💥



Avec Cinco, Franglish, Leto, Mougli & Wardell ✨ pic.twitter.com/dxkxTevZOJ — Rec. 118 ™ (@rec_118) February 13, 2023

Découvrez le tracklisting complet de "Vous comprendez plus tard" :