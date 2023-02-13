BigFlo explique son nom de rappeur solo Bunshiin

Un moyen de laisser libre cours à ses envies.

Ce n'est pas la première fois qu'on se demande si BigFlo du duo BigFlo et Oli ne possède pas un alter ego. A un moment, tout le monde a cru qu'il était "La Voix", un homme mystérieux à la voix transformée interprétant un titre intitulé "Dans ma tête". Le rappeur toulousain n'a pas ni infirmé ni confirmé. Mais, cette fois, le frère d'Oli a présenté son nouveau de scène solo, Bunshiin et le titre "Koopa" que l'on peut retrouver sur les plateformes de streaming. C'est d'ailleurs là qu'on y trouve l'explication de ce nouveau de scène validé par Oli. Dans la description de la fiche artiste de Bunshiin, le natif de Toulouse écrit :

" Yo, c'est BigFlo. Des fois, je fais des sons pour me défouler, souvent c’est un peu chelou, relève-t-il. J’ai décidé de les publier sous ce nom, Bunshiin». Et pour ce qui est de ce nouveau nom, l’explication est très simple : «Bunshiin, ça veut dire “l’autre soi” en Japonais, t’as capté le délire."

Que les fans se rassurent, ce nouveau projet solo de BigFlo ne signifie pas du tout la fin de sa carrière avec son frère. Bien au contraire, Oli le soutient à 100% dans cette aventure, comme il l'a assuré sur Twitter, soulignant même les talents de beatmaker de son grand frère.