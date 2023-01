The Weeknd bat un nouveau record sur Spotify

Le chanteur écrase la concurrence.

Le phénomène The Weeknd prend de plus en plus d'ampleur depuis deux ans désormais. Après le statut de chanteur prometteur, il est rapidement passé à celui de hitmaker en chaîne, puis il peut aujourd'hui prétendre au statut de plus grande star musicale actuelle du monde, en compétition avec Drake ou ce genre d'artistes par exemple. Le chanteur canadien a notamment connu une nouvelle étape dans la reconnaissance depuis sa participation au show de la mi-temps du Super Bowl 2021.

Une participation qui l'a fait grimper encore plus haut dans le coeur des gens, et désormais, il enchaîne les records de ventes et de stream comme si de rien n'était. Alors que "Blinding Lights" devenait il y a quelques jours la chanson la plus écoutée de tous les temps sur Spotify, The Weeknd vient de battre un nouveau record sur la plateforme de streaming : il a tout simplement éclaté le record du nombre total d'auditeurs sur un mois, à savoir, 94.734 millions d'auditeurs juste pour ses chansons.

.@theweeknd has broken the all-time record for most monthly listeners among all artists in Spotify history (94.734 million). — chart data (@chartdata) January 12, 2023

Un record qui lui permet de détrôner Justin Bieber (81,43), Ariana Grande (77,18) et surtout Ed Sheeran, qui détenait le record avec 82.40 millions d'auditeurs sur un mois. The Weeknd a donc explosé le record de loin, et il peut dire merci pour ça aux célébrations de fin d'année, mais aussi à sa participation àla BO de "Avatar 2". On lui souhaite une année 2023 où il rencontrera autant de succès, même si ça paraît déjà très bien parti et qu'avec tout ça il pourrait très bien s'arrêter de chanter maintenant et vivre riche jusqu'à sa mort.