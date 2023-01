Hamza a lancé un compte à rebours sur ses réseaux

Bientôt l’album ?

Le retour d’Hamza est-il imminent ? C’est en tous cas, la question que tout le monde se pose depuis que l’artiste a partagé un compte à rebours sur Instagram.

Le rappeur créé l’engouement sur la toile et on comprend pourquoi. Il faut dire que ce dernier se fait toujours très discret sur les réseaux sociaux, alors chaque information dévoilée est précieuse. De plus, son retour en solo est particulièrement attendu par sa fan base et pour cause. Depuis 2021 et la sortie de "140 BPM 2", le belge se fait désirer. Malgré de nombreux feats comme avec Dinos sur le morceau "Chrome Hearts" ou encore aux côtés de Ashe 22 sur "Mili", c’est sur le long format qu’il est attendu (ou juste en solo).

Cependant, ses fans peuvent se rassurer puisqu'Hamza pourrait dévoiler prochainement un album, un single ou même un clip. Le questionnement sur la nature de ce qui arrive n’a pas encore été élucidé, mais la date est, elle connue. En effet, l’artiste a partagé en story Instagram un compte à rebours. C’est plus particulièrement un lien qu’il a publié, donnant accès au compte à rebours en date du 12 janvier 2023 à 18h, c’est-à-dire dans très peu de temps !

En prenant en compte cette nouvelle information ou les propos de son manager qui disait il y a quelques mois que l’album était bientôt bouclé, on peut dire qu’on se rapproche grandement du prochain opus du Sauce God. Sans parler de l’annonce de son concert à l’Accor Arena le 12 novembre 2023.

Il ne reste plus de deux semaines à attendre !