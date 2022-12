Kodak Black : "avoir été libéré par Donald Trump est mon Grammy"

À défaut d’en obtenir un vrai, il se console comme il peut.

Kodak Black a exprimé sa frustration de ne pas avoir obtenu de nominations pour la prochaine cérémonie des Grammy Awards. En lot de consolation, le rappeur avoue que le geste de Donald Trump est son Grammy à lui.

La 85e cérémonie des Grammy Awards se rapproche. Prévue à Los Angeles, la plus grande cérémonie de récompense musicale aura lieu le 5 février 2023. Cependant, comme chaque année, les Grammys énervent quelques personnes. Si Drake et The Weeknd ont déjà annoncé boycotter la cérémonie (même si cela ne les empêche pas d’être nominés), il y en a un qui, à l’inverse, se sent snobé. Malgré son succès, Kodak Black n’a pas reçu une seule nomination.

En studio avec DJ Akademiks et le youtubeur Adin Ross, Yak s’est exprimé sur le sujet. L’interprète de "At the cross" a commencé par partager son incompréhension disant qu’avec le succès de ses musiques, il été censé avoir déjà un million de Grammys. Un peu marseillais Kodak ? Il explique :

"Vous le savez, je suis censé avoir un million de Grammys. Mais f*ck les Grammys, f*ck les awards, parce que parfois ce qu’on fait ne vient pas toujours sous forme de trophée. Regarde comment les vrais n*ggas obtiennent leurs awards. Moi j’ai eu le pardon de Trump. Ça c’est mon Grammy, c’est mon award alors".

Rappelez-vous, en janvier 2021, le rappeur avait été gracié par l’ancien président américain et ne cesse de le remercier depuis. Il évoque régulièrement l’amour qu’il porte à Donald Trump pour l’avoir fait sortir de prison et l’a également rencontré.

À l’instar d’autres artistes lésés par les Grammy Awards, Kodak Black l’a donc mauvaise. Il faut dire qu’il y a cru. En effet, l’artiste a été particulièrement productif en 2022 et son single the "Back for Everything", certifié platine, s’est même placé à la troisième place du classement Billboard Hot 100. Il disait également :

"Au début, je regardais tout ça et je me disais "pu*ain mec, vous savez tous que "Super Gremlin" était pu*ain de chaud, c’est toujours un pu*ain de hit". Même si beaucoup de ces pu*ain de mecs ont des bons sons, pourquoi vous ne voulez pas me donner cette m*rde, mec ? Il faut qu’on fasse quoi ?".

Une fois encore les choix des Grammy Awards sont critiqués. Malgré sa haine, Kodak Black se console grâce à Trump. Pas sûr, néanmoins, que ce soit le meilleur lot de consolation…