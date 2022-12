Ab-Soul : découvrez le tracklisting de "Herbert"

L'album est attendu le 16 décembre.

Ab-Soul a officiellement dévoilé la pochette et la tracklist de son prochain album, "Herbert", attendu pour le 16 décembre prochain. Cela sera son cinquième album studio mais surtout son premier projet complet depuis "Do What Thou Wilt" qui date déjà de 2016. Sur cet opus, on retrouvera des artistes comme Big Sean, Russ, Joey Bada$$, Jhené Aiko, SiR, Punch, Zacari, Fre$h, Ambré, ALEMEDA et Lance Skiiiwalker et des productions de Sounwave, DJ Premier, James Blake , Hit Boy, Boi 1da, DJ Dahi, entres autres.