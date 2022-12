Cardi B explique pourquoi elle a peur de sortir un nouvel album

Pour des raisons tout à fait compréhensibles.

Cardi B s’est confiée sur son second projet. Attendu depuis plusieurs années par ses fans, elle s’est expliquée sur ses angoisses et ses peurs vis-à-vis de sa musique.

Qu’il s’agisse de rap français ou de rap us, les artistes donnent l’impression qu’il y a deux écoles en terme de productivité. D’un côté, ceux qui ne s’arrêtent pas et peuvent même sortir plusieurs projets par an et de l’autre, ceux qui préfèrent prendre leur temps. Certains travaillent un album des années et d’autres ont tout simplement des appréhensions, à l’instar de Cardi B.

La rappeuse est régulièrement questionnée sur son prochain album et l’attente se fait de plus en plus longue. Au départ, elle expliquait ne pas vouloir précipiter les choses. Il y a quelques mois, elle évoquait des problèmes techniques, mais l’année 2023 arrive à grands pas et il n’y a toujours pas de nouvel album en vue. Un délai qui dure et qui agace même les moins patients de sa fan base. Il faut dire que son premier album "Invasion of Privacy" remonte à 2018.

Avec toute cette pression, l’artiste new-new-yorkaise a décidé de mettre les choses au clair une bonne fois pour toute. Si au départ, elle ne comptait pas forcément s’exprimer sur le sujet lors de son live Instagram du mardi 6 décembre, elle en a finalement dit beaucoup. Elle explique :

"J’ai de l’anxiété. Je suis angoissée parce que je sais que je vais devoir partir en tournée juste après avoir sorti mon album. Et je suis angoissée à l’idée de me séparer de mes enfants".

Elle ajoute ensuite :

"Par rapport à ma musique, j’ai l’impression de ne rien aimer. J’ai l’impression d’avoir trop de sons, je n’aime rien. Rien n’est assez bon. J’ai tellement d’argent de côté, que je vais me dire, "Ouais, peut importe, je m’en bas les c**illes"".

En ajoutant à cela la pression de faire aussi bien que son premier opus et surtout, l'impact de la récente mort de Takeoff sur son mari Offset et elle-même, ça fait quand même beaucoup de raisons. Cardi B a expliqué que ce qui l’a stressée énormément, c’était aussi le fait de se remettre en question constamment. Sans oublier les critiques. Elle disait :

"À chaque fois que je performe, il y a un truc qui se réveille en moi et je me souviens alors pourquoi je fais ça. Parce que j’adore ça. J’adore performer. J’avais l’habitude d’adorer faire de la musique, mais maintenant faire de la musique est devenu un travail qui me provoque de l’anxiété. Tout le monde ne fait que de critiquer tout ce que je fais. Des fois, vous n’avez juste pas envie de faire quelque chose qui va vous provoquer autant d’anxiété. Je vais juste me bloquer".

Cardi speaking on her album and some reasons why it hasn’t dropped yet💜 pic.twitter.com/Jix1V4v6GH — BIG BARDI💜 (@lavishhcardi) December 6, 2022

En espérant qu’elle puisse passer au-dessus de tout ça et sortir un projet incessamment sous peu. En 2023 peut-être ?