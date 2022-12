Future, Young Thug, Gunna : 200 morceaux de rap US leakent sur le Web

C'est du jamais vu !

Alerte gros piratage ! Ces dernières heures, des centaines de morceaux de rap US ont été leaké sur un site très connu pour ce genre d'action illégale. Parmi les artistes concernés par cette opération, on retrouve Gunna, avec une vingtaine de morceaux dévoilés au grand jour. Même chose pour Young Thug, mais aussi Playboi Carti, Future, 21 Savage, ou encore A$AP Rocky. Mais la plus grosse victime de ce piratage hors-norme est Young Nudy, pour qui 172 morceaux viennent d'être leakés... Autant dire que cela représente sûrement une bonne partie de ses morceaux jamais sortis.

Si certains ironisent sur les réseaux sociaux, écrivant notamment qu'un "ingénieur du son a sûrement perdu son disque dur", aucune explication, ni aucune source de ce leak n'a été donné. Mais vu le nombre de morceaux diffusés au même moment, il s'agit probablement d'une seule et même source, et donc d'une seule et même personne.

C'est en tout cas l'illustration d'un réel problème avec la musique d'aujourd'hui, les opérations de leak étant de plus en plus fréquentes. En début d'année, Lil Bibby, le manager de Juice Wrld, avait menacé de ne pas sortir l'album posthume de ce dernier, "The Party Never Ends", suite justement à de nombreux leaks. Même chose pour Beyoncé cet été, qui a eu la mauvaise surprise de voir son album retour "Renaissance" fuité deux jours avant sa sortie officielle.