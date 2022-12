A Boogie Wit Da Hoodie invite du lourd sur "Me Vs. Myself"

Un projet disponible le 09 décembre.

A Boogie Wit Da Hoodie dévoilera son album "Me Vs. Myself" le vendredi 09 décembre et on peut dire qu’il a fait les choses en grand. Entre Kodak Black, Lil Durk ou encore Tory Lanez, de nombreux artistes ont répondu à son invitation.

Le prochain vendredi s’annonce chargé en terme de sorties de projets et de singles. Que ce soit dans le rap français ou le rap américain, de nombreux artistes sont au programme. En tête d’affiche, A Boogie Wit Da Hoodie avec son opus "Me Vs. Myself". Si le projet devait initialement sortir le 04 novembre dernier, le rappeur new-yorkais a refusé la compétition et a préféré jouer la carte de la prudence (et on le comprend!). En effet, c’est à cette date-là que Drake et 21 Savage ont dévoilé leur album commun "Her Loss". A Boogie disait d’ailleurs non sans humour :

"Désolé mais l'album sort en décembre finalement, Drake sort le même jour et je ne suis pas d'accord avec ça."

La sortie du projet a donc été décalée à un mois plus tard. Si l’attente a été longue pour certains fans du rappeur, la bonne nouvelle c'est qu'elle prendra fin dans seulement quelques jours. En attendant, l’artiste a partagé la trackilist de "Me Vs. Myself" et on peut dire qu’il a invité du beau monde sur cet opus long de 21 titres. On retrouvera donc en featuring : Kodak Black, Lil Durk, Tory lanez, G-Herbo, Roddy Ricch et Don Q. De plus, lui qui avait dévoilé le single "Playa" en collaboration avec Ella Bands en avril, c’est la version alternative du morceau en feat avec H.E.R qui a été ajouté à l’album en tant que bonus track.

Puisque A Boogie Wit Da Hoodie ne fait pas les choses à moitié, il a également régalé sa fan base avec une dernière surprise, avant la sortie officielle. Le rappeur a mis en ligne sur Youtube, le clip du morceau "Water (Drowning Pt.2)" en feat avec Kodak Black, extrait de l’album. Il y a 5 ans, leur collaboration sur "Drowning" avait été un véritable succès. Le morceau était resté presque 30 semaines au classement Billboard Hot 100 et est certifié 7 fois platine. Cette deuxième partie n’est donc pas anodine. L’artiste disait d’ailleurs :

"Après avoir fait ce son [Water], tous les gens à qui je l’ai fait écouter m’ont dit qu’il sonnait comme une suite de "Drowning". Alors c’était logique que je propose à Kodak de me rejoindre sur le morceau et de faire un autre classique".

Vivement le 09 décembre !