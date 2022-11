A Boogie Wit Da Hoodie refuse la compétition avec Drake et 21 Savage

Il décale la sortie de son album.

Alors qu'il devait enfin livrer son tant attendu album "Me vs. Myself" ce vendredi, A Boggie Wit Da Hoodie a finalement décidé de repousser la sortie du projet. La raison tient en un mot : Drake. En effet, Dreezy sort ce vendredi son album commun avec 21 Savage, "Her Loss". Un disque qu'A Boogie voit comme une menace pour ses propres ventes, craignant qu'il ne fasse de l'ombre à son projet. "Me vs. Myself" est donc repoussé au 9 décembre prochain.

"Désolé mais l'album sort en décembre finalement, Drake sort le même jour et je ne suis pas d'accord avec ça."

A Boogie postpones the release of his new album until December because of Drake & 21 Savage pic.twitter.com/hni8rZnNXk — Hot Freestyle (@HotFreestyle) October 31, 2022

A Boogie Wit Da Hoodie espère pouvoir atteindre la place de numéro un des ventes albums, sans avoir la concurrence d'un gros artiste. Ce qui peut se comprendre étant donné ses ambitions, qu'il détaillait récemment dans une interview pour HipHopDX.

"Je suis définitivement l'un des meilleurs du game maintenant. Je ne suis pas encore là où je voudrais être, mais vous savez déjà ce que je vise. Numéro un, et je ne me contenterais pas de moins. J'avais l'habitude de ne pas chercher plus loin, parce je n'avais pas vraiment d'objectif, mais maintenant c'est le cas."

Il faudra donc attendre un mois de plus pour découvrir ce nouveau A Boogie. En attendant, son tout dernier single "Take Shots" en connexion avec Tory Lanez est toujours disponible.