Kalash a retourné l'Accor Arena

Il était en concert ce mardi 29 novembre.

Kalash se produisait ce mardi 29 novembre à l'Accor Arena que l'on connaît mieux sous le nom de Bercy. Il passait après Rohff et Niska qui avaient eux-mêmes blindé et retourné la salle. Preuve que le rap est en pleine forme en ce moment, il a lui aussi mis le feu comme on a pu le constater sur les réseaux sociaux. Non content d'être devenu le premier artiste antillais à donner un show sold out dans cette salle en solo, il s'est fait plaisir et fait plaisir à son public en invitant Damso, Gazo, Kima, Ninho et Maureen, en s'accompagnant de vrais musiciens dont une violoniste qui a marqué les esprits. Bref, comme ses compères du rap français, il a retourné la salle.