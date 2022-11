SCH tacle ses haters

SCH vient de sortir son nouveau projet, "Autobahn" ce vendredi 18 novembre. Pour l'occasion, il était l'invité de l'émission "Le Code" présentée par Mehdi Maïzi. A cette occasion, il est revenu sur son rapport avec ses fans et a livré son sentiment sur les haters qui critiquent ses choix musicaux et qui ne comprennent pas forcément le grand écart qu'il peut parfois faire entre "Bande Organisée" ou "Loup noir". Le rappeur originaire d'Aubagne défend au contraire cette versatilité et la possibilité que cela lui donne de s'essayer à plusieurs styles et de ne jamais s'ennuyer. Lucide et intéressant.

"Ce dont on parle, c’est le public des premiers instants. Qui peut-être se sent froissé, quand je sors des singles, qui sont d’ailleurs tous diamant et qui me font avancer moi dans ma vie. Et dans ma carrière. En fait ce que je déplore, c’est qu’on ne salue pas la versatilité et qu’on ne soit pas fiers justement de ce qu’on voulait voir arriver pendant toutes ces années où justement il n’y a pas eu le carton qui break. Et on se dit : 'SCH sous-coté, je ne comprends pas. Pourquoi ?' Maintenant que j’ai proposé les choses qui ont fait qu’aujourd’hui ce n’est pas sous-coté. Au final, tu ne salues pas la versatilité et tu n’es pas fier de ton gars. Sois fier de ton gars, même si la musique finalement elle ne te parle pas trop. Après, c’est étrange ce que je vais dire, mais quand je vais au concert, j’ai l’impression que bien souvent les gens de Twitter qui se plaignent de ça, ils font de ces pogos sur Bande Organisée. Et sur tout ça je me dis, est-ce que c’est les mêmes ? Est-ce que ce n’est pas eux finalement ? Donc moi je trouve ça relou parfois, mais après au-delà de ça, je ne peux pas m’empêcher de kiffer sur certains tracks. Tu vois ? Je ne peux pas m’empêcher d’être un humain, au final."