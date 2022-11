Rohff s'en prend à Booba et tend la main à Wejdene

Suite aux critiques après à sa punchline envers Wejdene sur le titre "Masterclass", Rohff a tenté d’apaiser les tensions avec la principale concernée. En ce qui concerne sa réaction face aux moqueries de Booba, là, c’est une tout autre histoire.

S’il y a peu de temps Housni préparait un combat contre B20 et continuait ses provocations, c’est aujourd’hui une autre affaire qui l’occupe (même si son ennemi ne reste pas bien loin). Actuellement en pleine tournée, le rappeur du 94 a dévoilé un single nommé "Masterclass". Un titre qui a fait le buzz notamment à cause d’une punchline en particulier. En effet, dans un couplet, l’artiste prononce ces mots : "Mon fils peut soulever Wejdene, bah ouais c’est un 2004". Autant dire que la phrase n’est pas du tout passée, surtout après de Wejdene qui a rétorqué sur Twitter :

Une réaction qui a fait réagir de nombreux internautes sur la Toile. Parmi les amusés de la forte répartie de la chanteuse, Booba, jamais bien loin des affaires de Rohff. Dans une volonté d'apaisement, c’est sur Instagram qu’Housni a décidé de répondre à Wejdene :

Message de Rohff à Wejdene sur Instagram 🗣 « c'est juste une façon de dire que j'ai un fils de ton age c'est tout rien de mechant, apaise ton coeur c cool dechire tout et on te souhaite tous une carrière aussi lourde à soulever que la mienne » pic.twitter.com/a60oldmSON

Mais puisque le rappeur ne fait jamais les choses à moitié, il s’est ensuite adressé aux nombreuses personnes et médias qui ont évoqué le sujet, en n’oubliant pas de tacler son meilleur ennemi, Booba. Il disait :

"Wejdene n’a assassiné personne arrêtez vos titres bidons, en plus elle connaît ses classiques, c’est qu’elle a bon goût. B2Zeub t’as qu’un flow, une melo, t’es relou, dit merci à Maes, Niska. ON parle plus de ton sdf en playback vieux cancre, tu me parasites t’as mal, oublis-moi".