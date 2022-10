Tortoz a vaincu le cancer et change de nom pour la suite de sa carrière

Le soldat s'offre un nouveau départ.

Tortoz n'a peut-être pas encore de disque de diamant à accrocher à au mur de son salon, mais il peut afficher une victoire bien plus grande encore. Le rappeur producteur Grenoblois, proche de de Mister V, a en effet vaincu le cancer. Une victoire dont peuvent se vanter très peu de gens et on imagine que livrer et remporter une si longue bataille en étant affaibli par les traitements, ça change un homme. C'est sûrement une des raisons qui font que l'artiste a décidé d'insuffler un vent de renouveau dans sa carrière.

Il a en tout cas décidé de changer de nom, et il explique les raisons de son changement dans une courte vidéo, publiée sur sa chaîne YouTube. Il se livre sur l'épreuve qu'il vient de traverser, et affirme qu'il a charbonné fort depuis la sortie de son dernier album, "Roze", il y a trois ans. Il affirme être devenu trop différent de son ex-alter ego rappeur et a décidé de se renommer pour rendre hommage à sa grand-mère, qui s'appelle Karmen, ce qui sera désormais le blaze officiel du rappeur.

On se rappelle d'ailleurs qu'il signait déjà certaines de ses prods sous le pseudo de Karmen Rose, on voit donc aujourd'hui d'où vient cette inspi. On imagine que la grand-mère doit être fière de lui, et on a l'impression qu'il est déterminé à la rendre encore plus fière. C'est en tout cas ce que suggèrent les dernières images de la vidéo, où on voit notamment une belle foule, ce qui annonce du lourd pour la suite de sa carrière, en tout cas on lui souhaite !