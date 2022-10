3e Oeil : découvrez le tracklisting de "Renaissance"

Leur nouvel album sortira le 25 novembre 2022.

Si l'album du 3e Oeil se nomme "Renaissance", ce n'est pas sans raison puisque le groupe n'avait rien sorti depuis plusieurs années. Le groupe formé par Boss One et Jo Popo aka Mombi a connu un immense succès avec le titre "La vie de rêve" que l'on retrouve sur la bande originale du film "Taxi" en 1998. En 1999, leur premier album, "Hier, aujourd'hui, deman" se vend à plus de 160 000 exemplaires. Ils sont revenus dans le game en 2021 avec la sortie de l'EP "Soldat" et les voici donc de retour avec un nouveau opus, "Renaissance" qui contient 15 titres et des featurings avec Alonzo, Sat, Rohff, Demi Portion, Soprano, Sofiane, Timal, Lino, Naps et un bonus-track surprise présent sur la version physique. Le projet sera disponible le 25 novembre prochain.