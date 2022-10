Phantom, le nouveau label indépendant du rap français

Il est soutenu par Play Two et Believe.





Believe et Play Two s'associent pour soutenir un nouveau gros label indépendant porté par Factor, Phantom Music. Pour ceux qui ne connaitraient pas, Factor est producteur depuis des années. C'est la première fois qu'il se lance dans l'aventure d'un label. Il va mettre ses 20 ans d'expérience dans le monde de la musique soutenu par deux acteurs majeurs de l'industrie, Play Two, premier label indépendant et Believe, leader mondial sur le digital. 🚨Nouveau label dans le rap français !



« PHANTOM » nouveau label soutenu par Believe & Play Two pic.twitter.com/y0TwkUxy04 — RAPLUME 🏜 (@raplume) October 19, 2022 L'alliance de ces différentes forces place déjà Phantom Music comme un label ambitieux prêt à répondre aux nouveaux enjeux de l'industrie. Pour cela, Phantom souhaite devenir la structure adéquate pour les artistes qui souhaitent leur liberté artistique tout ne recevant le soutien et l'expertise d'une équipe solide. La direction artistique de Phantom vise le meilleur de chaque courant avec des profils aux identités marquées. L'objectif est de dénicher le meilleur de la musique urbaine. Bienvenue dans la nouvelle ère 🔏 #PHANTOM pic.twitter.com/L2EUs9jV0r — PHANTOM (@phantommusicfr) October 19, 2022