Fresh La Peufra : découvrez le tracklisting d'"A l'abri"

Avec SCH, Shay et Niska en featuring

Les informations continuent à arriver concernant "A l'abri", le premier album de Fresh La Peufra, le grand gagnant de "Nouvelle Ecole". Alors qu'on connaissait déjà la date de sortie de ce projet, le 28 octobre, le rappeur belge vient de partager le tracklisting de cet opus sur lequel on retrouvera les trois jurés de l'émission de Netflix en featuring, à savoir Shay, SCH et Niska et 19 titres dont certains sont déjà bien connus comme "Chop", "Allez dehors" ou encore "Merci".