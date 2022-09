Jadakiss donne son top 5 des plus belles voix du hip-hop

Dans une récente interview sur Uproxx Jadakiss aka un des rappeurs de New-York les plus respectés du game a été interviewé sur ses voix préférées dans le hip-hop et il a donné sa liste.

“Cela m'a pris un certain temps juste pour connaître les différents sons de la voix des artistes, tout ça c'est de l'éducation musicale. Au fur et à mesure de mon apprentissage, j'ai commencé à capter quelles sont les voix uniques selon moi... Je pense qu'on peut y inclure Guru, repose en paix. Method Man évidemment. Quand le Wu-Tang Clan est arrivé, la voix de Meth était grave et rauque, il a une voix malade.”