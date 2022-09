Gunna : nouvelle demande de mise en liberté

C'est la troisième fois que ses avocats font la demande.

Arrêté en mai dernier dans le cadre de l'affaire YSL, Gunna est depuis derrière les barreaux. Mais la situation pourrait bien évoluer vers sa libération, puisque ses avocats ont déposé une nouvelle demande auprès des juges.

Voilà maintenant plus de quatre mois que Gunna est en prison, rattrapé par la loi Rico sur les organisations criminelles qui assimile le label YSL de Young Thug à un gang. Malgré tout, le rappeur garde espoir pour sa libération, et elle pourrait même être possible dans les prochains jours grâce à son équipe d'avocats. Ces derniers ont déposé en début de semaine une nouvelle demande de libération du rappeur. Leur argument principal : le manque de preuves pour démontrer que Gunna a bel et bien menacé et intimidé des témoins de l'affaire.

"Franz Kafka serait choqué d'apprendre que la phrase "emprisonnez le maintenant, présentez les preuves plus tard" est une réalité dans le comté de Fulton. L'accusation a eu amplement le temps de trouver des preuves pour confirmer la détention de [Gunna]. Elle n'a pas réussi."

Si cette troisième demande est rejetée, Gunna devra rester derrière les barreaux jusqu'à son procès en janvier 2023. Sur Instagram quelques temps après son arrestation, le rappeur racontait ses difficiles conditions de détention.

Gunna a lancé "DS4Ever" en début d'année 2022. Ce projet contenait des featurings de Young Thug, Chlöe Bailey, Chris Brown, Drake, Kodak Black, G Herbo, Lil Baby, Future notamment. Malgré l'arrestation de son auteur, l'album continue sa course vers les sommets comme le prouve son disque de platine obtenu le mois dernier.