Freddie Gibbs : découvrez le tracklisting de "$oul $old $eparately"

1. Couldn't Be Done feat. Kelly Price

2. Blackest in the Room

3. Pain & Strife feat. Offset

4. Zipper BaRz

5. Too Much ft. Moneybagg Yo

6. Lobster Omelette ft. Rick Ross

7. Space Rabbit

8. Feel No Pain feat. Anderson .Paak & Raekwon

9. Rabbit Vision

10. PYS feat. Dj Paul

11. Dark Hearted

12. Gold Rings feat. Pusha T

13. Grandma's Stove ft. Musiq Soulchild

14. CIA Decoded feat. Scarface (BONUS TRACK)

Mais ce n'est pas tout, Gangsta Gibbs a profité de cette actualité chaude pour s'arrêter dans les studios de Hot 97 pour poser un freestyle avec Funk Flex sur la prod du morceau d'Amerie sorti en 2002, "Why Don't We Fall In Love". Pendant sa prestation, il en a profité pour balancer des piques à Akademiks et a aussi tiré sur l'ambulance R. Kelly. Il n'y a pas de petite promo...