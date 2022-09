Migos séparé, Quavo, Offset et Takeoff annoncent des projets différents...

Il faut bien admettre que ça ne sent pas bon.

Aucun des trois membres de Migos n'a jamais commenté la rumeur de la séparation du groupe, ni sur les réseaux sociaux, ni en interview. Autant Quavo que Takeoff ou Offset, ils ont tous préféré noyer le poisson plutôt que d'officialisé la nouvelle. Pourtant, leurs carrières respectives semblent bien montrer que Migos n'existe plus en tant qu'entité, en tant que groupe. Alors qu'Offset va sortir un album solo, Quavo et Takeoff ont annoncé un projet commun qui fera suite aux nombreux singles et collaborations qu'ils ont essaimé durant l'été. Difficile, dès lors, de continuer à croire dans la pérennité de Migos en tant que groupe...

🗣 QUAVO

🗣 TAKEOFF



💽 ONLY BUILT FOR INFINITY LINKS



🗓 OCTOBER 7pic.twitter.com/pdoWtdTZ3L — XXL Magazine (@XXL) September 7, 2022

Quavo et Takeoff ont en effet annoncé leur premier album, "Only Built For Infinity Links", qui fait d'ailleurs référence au classique de Raekwon sorti en 1995, "Only Built 4 Cuban Linx…" Ce disque sortira le 7 octobre via Quality Control/Motown. Durant ce temps, Offset a lui annoncé un album solo dont il a déjà sorti quelques tracks. Pour beaucoup, ces annonces qui se marchent un peu dessus sont le signe évident que la fin des Migos est actée.