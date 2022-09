Lil Tjay : comment il a enregistré son dernier titre sur son lit d'hôpital

Et c'est impressionnant !

Lil Tjay est bel et bien en forme, remis de la fusillade dont il a été victime en juin dernier, et il tient à partager la bonne nouvelle avec ses fans. Il y a quelques jours, il a partagé un Tik Tok le montrant en train d'enregistrer son dernier single "Beat the Odds" sur son lit d'hôpital.

Lil Tjay peut le clamer haut et fort, il a bien déjoué tous les pronostics. Touché par balles sept fois lors d'une fusillade en juin dernier, les chances de survie du jeune rappeur new-yorkais étaient minces. Mais pourtant, après plusieurs semaines de coma, il s'est depuis réveillé et très bien rétabli de ses blessures. Le 26 août dernier, il nous livrait même un sublime morceau, "Beat The Odds", alors qu'il était toujours hospitalisé.

En début de semaine, Lil Tjay a tenu à partager quelques images de l'enregistrement de ce morceau sur son compte Tik Tok, et c'est assez impressionnant. On le voit allongé sur son lit d'hôpital, le cou bloqué par une minerve et plusieurs pansements sur le corps, mais en train de raper malgré tout.

"Les blogs disaient que j'étais touché au cou et que j'avais perdu ma voix. Mais j'ai fait ce son deux semaines après mon réveil. J'ai déjoué les pronostics".

Et même s'il est toujours en récupération, Lil Tjay serait en train de travailler sur son nouvel album. Un projet que l'on peut déjà imaginer fort en émotion. Le rappeur fait en tout cas preuve de beaucoup de résilience, et ça fait plaisir à voir !