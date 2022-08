Golgoth revient avec son nouveau single "En été" !

Découvrez le nouveau single "En été" de Golgoth !

Après avoir dévoilé son EP "CHRYSALIDE" en mars dernier, un projet intime et approfondi où sa métamorphose s’opère, Golgoth nous invite à partager une douce avec son nouveau single "En été".

Sur une prod de HermanShank, "En été" retranscrit à la perfection l'ADN musical riche et varié de Golgoth. Avec son flow doux et fluide, le jeune artiste belge originaire de Liège nous parle de sa difficulté à aimer et de son envie de planer en été.

Dans ses sons, Golgoth laisse totalement transparaître ses émotions pour nous livrer un rap mélodieux, aux lyrics travaillées. Oscillant entre ombre et lumière, Golgoth s’inspire de son vécu et de celui de son entourage pour créer son propre univers.

Déterminé, ambitieux et passionné, Golgoth continue de s'imposer dans le paysage urbain aussi bien belge que français.



Découvrez le nouveau single « En été » de Golgoth dès maintenant sur Générations : ICI