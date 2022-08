MENACE SANTANA : découvrez le tracklisting de "FREESTYLE COVID 3" !

Le rappeur lyonnais vient de le dévoiler.

Menace Santana ne fait pas encore assez de bruit. C'est pourtant un des fers de lance de la drill française et un rappeur particulièrement productif. La preuve, alors que son dernier album n'a que quelques mois, il enchaîne très rapidement avec "Freestyle Covid 3" dont on devine l'ambiance crue, sale, sordide remplie de menaces et de punchlines terribles rien qu'aux titres du projet...