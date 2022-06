Fababy est de retour avec le double album "Elephant d'or"

Pour son retour Fababy n'a pas fait les choses à moitié avec un double album de 30 titres, "15 titres rap et 15 titres afro" comme il l'a expliqué cette semaine sur Generations à LNA. "Elephant d'or", c'est le titre de son projet sorti le 24 juin dernier n'est d'ailleurs pas un titre choisi au hasard.

D'ailleurs, la pochette montre également ce que le rappeur a voulu faire avec cet opus, dresser un pont entre ses deux cultures, la française d'un côté et l'ivoirienne de l'autre.

L'album « Éléphant d'or » de Fababy est disponible sur toutes les plateformes de streaming.🚨 pic.twitter.com/bN29Rbq3Jr — 120%RAP (@120RAP_) June 23, 2022

C'est donc logiquement que l'on retrouve différentes sonorités dans cet album dans lequel Fababy n'hésite pas non plus à aborder des sujets personnels, ses valeurs, ses désirs, sa liberté, ses engagements, et d'autres, tout aussi importants comme ses réflexions sur la société actuelle. Entre sonorités africaines et urbaines, il nous invite à un voyage musical.