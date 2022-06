Naps ne rêvait juste que d'un "disque d'or"

Aujourd'hui, le rappeur marseillais est allé au-delà de ses espérances.

Alors que Naps va pour la première fois de sa carrière donner un concert au Dôme de Marseille en tête d'affiche et que son dernier album "La TN" est déjà un succès, il s'est longuement confié dans les colonnes de 20 Minutes sur son statut actuel, sa réussite et ses envies.

Parmi les sujets abordés, celui de "La kiffance", un énorme tube dont Naps n'avait pas forcément prévu le succès.

"Je le réalise par rapport à l’engouement. Je suis invité sur les plateaux TV maintenant. C’était pas le cas avant ! Ça a pris une ampleur tellement populaire que ça m’a dépassé. Je le voyais comme un tube, mais pas comme un gros tube comme ça. C’est incroyable. Ça y est, il m’appartient plus, le morceau. Il appartient à la France, j’ai envie de dire. Et même à plus, parce qu’il a dépassé les frontières."

Et pourtant, le rappeur marseillais continue de vivre dans la cité phocéenne, trouvant du repos en traînant au quartier, comme avant le succès.

"Un million d’albums vendu, mais tout est parti du quartier. Il ne faut pas oublier d’où l’on vient et être reconnaissant. Je voulais aussi fêter le million avec eux. Et je veux leur dire aussi que tout est possible. Moi, j’étais comme les petits d’ici. J’espère que ça va leur donner de l’espoir. On peut partir de rien et faire quelque chose de sa vie. Peu importe d’où on vient, peu importe le domaine, il faut se donner à fond et on peut réussir. Il ne faut pas se mettre de barrières. C’est ça le truc."

Et il en profite pour délivrer un message à tous ceux qui veulent dépasser leurs conditions.

"Il faut la créer, la chance. C’est toi, la chance. Je pense que si tu donnes vraiment les moyens, tu peux faire ce que tu veux. Ça ne tient qu’à toi, en fait. Et après, c’est le public qui valide ou pas. Tu peux rapper avec Michael Jackson, tu le refais renaître, ça veut pas dire que tu vas percer (rires). C’est surtout toi. Moi, j’ai atteint plus que mon rêve. Moi, je voulais juste un disque d’or, à la base. Et aujourd’hui, un million d’albums plus tard, même moi, je me dis que ce qui m’arrive, c’est que du plus."