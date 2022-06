Bigflo et Oli invitent Leto, Vald, Julien Doré ou encore Francis Cabrel

Une liste de featurings très étonnante !

En dévoilant les featurings de leur prochain album, "Les autres c'est nous", Bigflo et Oli ont fait très fort dans la diversité et l'originalité. Leto y côtoie Francis Cabrel tandis que Julien Doré est sur le même tracklisting que Vald. Toujours est-il que, du coup, on a vraiment hâte d'en savoir plus, d'autant que le duo toulousain annonce également la présence de Tayc, MC Solaar, Russ et Olympe Chabert.