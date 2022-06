Efe de Cantos sort son nouvel EP "Lluvia - Part 1" !

Découvrez "Lluvia - Part 1" le nouvel EP d'Efe de Cantos !

Après avoir dévoilé "Cookies", Efe de Cantos est plus déterminé et passionné que jamais avec son nouvel EP "LLUVIA – PART 1". Dans cet EP, vous découvrirez quatre nouveaux morceaux pour vous plonger dans l’univers de l’artiste, entre nostalgie profonde et ambition.

À travers des mélodies complètes et envoutantes, une rythmique énergique et des flows variés, Efe de Cantos nous transporte et nous fait adhérer à son projet. La profondeur des basses et de son écriture nous entraînent dans un voyage au cœur de l'esprit de l'artiste, rempli d'émotion et de sincérité.

Tour à tour, les titres nous poussent à découvrir une âme créative tourmentée entre le désir de réussir et la déperdition.

A la fois émouvant et concret, ce projet permettra aux auditeurs de s’identifier et de se projeter facilement dans son univers.

Découvrez le nouvel EP "LLUVIA – PART 1" de Efe de Cantos dès maintenant sur Générations : ICI