Eminem annonce une réédition de "The Eminem Show"

C'est peut-être la meilleure nouvelle que l'on aura aujourd'hui. Eminem vient d'annoncer une "expanded version", une version étendue en français, de son album "The Eminem Show" sorti en 2002 qui fête donc ses 20 ans cette année. Autrement dit, l'opus va ressortir avec des nouveaux morceaux ou, peut-être, des remix, on ne sait pas encore. Simplement, alors qu'un frémissement se faisait sentir autour du Detroiter sur les réseaux sociaux en ce début de semaine, Em' a confirmé qu'il se passait bien quelque chose avec un tweet.

Le message était accompagné d'un extrait de 60 secondes des meilleurs moments de l'album, notamment des extraits de titres comme "Without Me", "White America", "Sing For The Moment", "Superman" et "Cleanin' Out My Closet".

"Well, if you want Shady, this is what I'll give ya" 📺︎#TheEminemShow 20th Anniversary Expanded Edition drops Thursday 5/26 pic.twitter.com/TNEh2oZqLI — Marshall Mathers (@Eminem) May 24, 2022

"The Eminem Show" est un classique et cette fois, le terme n'est pas du tout galvaudé. Il a été certifié 12 fois platine par la RIAA (Recording Industry Association of America), a fait une première semaine à 284 000 exemplaires vendus (en physique majoritairement). Aujourd'hui, il culmine à plus de 27 millions d'exemplaires ce qui en fait un des albums les vendus de tous les temps et le deuxième album le plus vendu du 21e siècle. Il a remporté le Grammy Awards du meilleur album rap tandis que "Without Me" a obtenu le prix du meilleur clip vidéo. L'album est également resté n°1 du Billboard 200 pendant six semaines consécutives et s'est vendu à 1,2 million d'exemplaires au cours de sa deuxième semaine.

L'annonce de Slim Shady est donc une très bonne nouvelle !