Kendrick Lamar va-t-il sortir un double album?

La rumeur enfle.

Kendrick Lamar est devenu une espèce de bête mystique dans le rap game US. Le rappeur cultive un certain mystère, il a un côté très "penseur en retrait", communique très peu en dehors des grandes échéances. Mais surtout, il n'a sorti aucun album solo depuis "DAMN." en 2017. 5 ans que celui qui s'était invité dans le débat pour être GOAT n'a rien sorti ou presque, à part une bande-originale mal exploitée pour "Black Panther", et quelques featurings. Mais cette fois ça y est, il est de retour pour de bon avec un nouvel album, "Mr. Morale & The Big Steppers", prévu pour le 13 Mai !

Un album entouré par pas mal de mystères, même s'il a été annoncé officiellement. On n'en connaît pour l'instant pas la cover, ni la tracklist exacte mais une info est tombée dans la soirée. Une photo a été postée par Kendrick Lamar sur son site internet dans laquelle on voit deux CD, nommés "Morale" et "Steppers", avec tous les deux la mention "Master Copy". Le prochain projet de K.Dot pourrait donc bien être un double album !

#KendrickLamar updated his website with this picture possibly hinting a double album! 👀😳 @kendricklamar pic.twitter.com/RuOZ8Cuh5x — WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) May 3, 2022

La rumeur va probablement faire beaucoup parler jusqu'à la sorti de l'album, et on a hâte d'en découvrir le contenu. Pour Kendrick Lamar, il s'agit normalement de son dernier projet chez Top Dawg. On imagine qu'il voudra marquer le coup avec un projet qui restera dans les mémoires. On espère que la qualité sera au rendez-vous, car il est attendu par la planète entière et doit confirmer à nouveau son statut de génie avant de pouvoir penser à la suite. Car après tout ce temps, de nombreux autres poids lourds se sont affirmés.