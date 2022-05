Lord Kossity charge le rap game !

Lord Ko' a pas mal de choses à dire.

On assiste à de plus en plus de débats sur l'état du rap game actuel, en le comparant bien souvent à ce qu'il était dans les années 90 et 2000. Il est vrai que le game a radicalement changé, aussi bien dans les sonorités (surtout depuis l'arrivée de l'autotune, de la trap, la drill,...) que dans les mentalités (de nombreux jeunes artistes revendiquent le fait de n'être là que pour l'oseille), au point qu'il peut être souvent difficile pour des anciens de s'y retrouver. C'est un peu ce qui est arrivé à Lord Kossity.

L'artiste, qui a participé à un grand nombre de classiques du Rap FR ("Ma Benz", "IV MY People", et tellement d'autres), est revenu sur son interview polémique dans Le Parisien, au début du mois d'avril, dans laquelle il dit que la majorité des artistes qu'on vend comme des rappeurs aujourd'hui font en réalité de la pop urbaine, il compare même le rap et la pop urbaine au squash et au tennis : pas vraiment la même chose. Il est donc revenu sur ses propos afin de les clarifier dans un long poste Facebook, de manière assez énervée.

Il rappelle tout d'abord son long parcours dans cette culture, avec 16 albums solos au compteur, pas mal de classiques, une Victoire de la Musique, des collabs avec de grandes stars internationales comme Shaggy ou Akon, avec une grande partie de son parcours en indépendant : Lord Ko' sait de quoi il parle. Il réaffirme ses propos selon lesquels certains artistes vendus comme des rappeurs ne font pas du rap, et que si ça a choqué quand il l'a dit, c'est parce que la plupart des artistes qui pensent comme lui sont muselés. Il déplore aussi le fait qu'en France, il semblerait que les carrières des rappeurs soient de plus en plus courtes et que les anciens sont souvent moqués dans le game.

Il en profite également pour déclarer sa flamme au hip hop, qui n'est pas mort, loin de là (il parle d'ailleurs d'artistes de la nouvelle génération qu'il trouve très talentueux), et annonce deux albums qui arrivent cette année. Attendez vous à encore entendre la grosse voix de Lord Ko' pour un bout de temps !