Kalash explique sa rencontre avec Damso

Ils sont depuis devenus de vrais potes.

Lorsque le hit "Mwaka Moon" est sorti, accompagné de son clip, ce fût un véritable raz-de-marée et quasiment tout le monde s'est mis à écouter ce son, en le connaissant par coeur. Au vu de l'entente entre les deux artistes du morceau, Kalash et Damso, on se disait tous qu'ils devaient se connaître et être des amis ou des proches dans la vie. Mais il n'en est rien et cette semaine, Kalash a dévoilé les dessous de sa rencontre avec Dems, qui a eu lieu lors d'un évènement mythique que tout le monde a en mémoire.

Kalash à propos de sa rencontre avec Damso :



« On s’est rencontrés lors du freestyle OKLM. Il était dans son coin, on était tous en train de parler, de chill. Et lui il lisait un livre. J'ai trouvé ça super bizarre.



Ce moment, c'est le célèbre "Freestyle OKLM". Un freestyle qui a été publié en 2016, et sur lequel on retrouve Booba, Damso et Kalash, les têtes d'affiche du label 92i à l'époque, ainsi que Niska, proche de Kopp depuis longtemps. Une vidéo de 24 minutes devenue légendaire (24 millions de vues), durant laquelle Damso et Kalash se sont vus pour la première fois en vrai. L'artiste antillais déclare à propos de Dems : "On s'est rencontrés lors du freestyle OKLM. Il était dans son coin, on était tous en train de parler, de chill. Et lui, il lisait un livre. J'ai trouvé ça super bizarre. Et ensuite on a sympathisé... c'est vraiment devenu mon pote".

Tellement potes que le Belge est d'ailleurs présent sur le nouvel album de Kalash, "Tombolo", sur le morceau "I Love You". On comprend que Kalash ait été interpellé par le comportement de Damso, on a par exemple beaucoup de mal à imaginer un autre rappeur présent au freestyle, comme Booba ou Niska, se pointer avec un livre... Mais de la part de Dems, on ne trouve pas ça si étonnant, et vous?