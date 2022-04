Pusha T revient sur son clash avec Drake

C'est loin d'être terminé.

Si les clashs dans le rap US ne ressemblent pas toujours à grand chose aujourd'hui, le beef entre Pusha T et Drake aura accouché de diss tracks sanglants de qualité. Notamment "The Story Of Adidon", pour King Push, qui révélait la situation familiale particulière de Drizzy. Il faut dire qu'on a là deux rappeurs de gros calibres, avec de gros égos, et qu Kanye West avait mis pas mal d'huile sur le feu à l'époque. Mais maintenant que Kanye, boss du label de Pusha T, a fait la paix avec Drake, Push est loin d'en avoir fini avec le canadien.

Drake ne se laisse pas faire, et vient de sortir un morceau en feat avec Jack Harlow, dans lequel il envoie des piques à Pusha T en le traitant d'intermédiaire qui joue les gros bonnets. Le rappeur, invité du "Breakfast Club", a été interrogé sur sa réaction quand il a entendu ces attaques. King Push a déclaré : "Mec, tu sais quoi? J'ai entendu ça. Et ça sonnait vieux pour moi. Genre, le flow sonne vieux. Et c'est comme si, même ce que vous considérez comme des attaques... Genre, après tout ce que moi j'ai envoyé. Ces lignes sur "intermédiaire" et ce genre de trucs. Ca n'est pas cinglant. Moi, je suis là pour tout brûler".

Drake dissed Pusha-T on a leaked song with Jack Harlow. pic.twitter.com/F5e7w6ZIpN — DatPiff (@DatPiff) April 14, 2022

Il ajoutera plus loin "Je ne fais plus de subliminaux avec personne aujourd'hui. Genre, je ne fais pas ça". Il est vrai que quand Pusha T attaque, c'est frontal et on sait tout de suite à qui il s'adresse et ce qu'il pense. Cependant, on trouve que le morceau de Jack Harlow et Drake reste plutôt réussi. On espère donc que le membre des Clipse nous a préparé une riposte à la hauteur de son premier gros missile envers Drake, histoire de faire honneur à l'art du clash !