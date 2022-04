Drake a généré autant de streams en 2021 que tous les morceaux publiés avant 1980

Le vrai roi du stream.

Si on avait dit un jour aux américains que celui qui dominerait leur rap ne serait même pas vraiment américain, ils ne l'auraient sans doute jamais cru. Et pourtant, on en est là : Drake, canadien, martyrise les charts du rap US depuis plus de dix ans déjà. Si certains croyaient au début que l'ex-acteur ne serait que de passage dans le rap game, ils se trompaient. 6 albums plus tard, avec également de nombreuses tapes et compilations, le rappeur est plus que jamais installé au sommet du game.

Cette domination se voit dans les chiffres. Si dans les débats, quand on parle de GOAT, on peut encore mettre d'autres rappeurs devant lui dans la discussion, au niveau des ventes, ça va devenir compliqué de rivaliser. Si l'on en croit le Billboard, Drake a généré plus de streams aux Etats-Unis en 2021 que tous les autres morceaux datant d'avant 1980, classiques de la culture US. C'est vous dire le poids actuel du canadien dans l'industrie, même si évidemment, les anciennes générations sont moins susceptibles de consommer leur musique via Spotify que les jeunes, qui streament Drake en masse dans le monde entier.

En 2021, Drake a généré autant de streams que TOUS les morceaux publiés avant 1980.



Il faut dire qu'avec "Certified Lover Boy", Drake a encore fait fort. Même si les critiques autour du projet ont été nombreuses, avec notamment un manque d'ambition et une recette maîtrisée dont il peine à sortir, l'album a évidemment dominé l'année rap aux USA en termes de ventes, bien aidé par son faux clash avec Kanye West (ils se sont réconciliés très rapidement).