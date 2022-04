Présidentielles : le rap se mobilise pour Mélenchon

Les artistes s'engagent, à la veille de l'élection.

Alors que le rap était à la base, en France, une musique très politisée, la situation a tellement changé qu'aujourd'hui les rappeurs ont même parfois peur d'afficher leurs opinions politiques, et que les messages politiques ont presque disparu de la majorité des textes de rap. Mais en cette période d'élections présidentielles, de nombreux rappeurs ont eu le courage d'assumer leurs opinions (que ça plaise ou non) et certains ont même affiché leur soutien à un candidat bien précis.

Et parmi tous les candidats à l'élection, Jean-Luc Mélenchon semble avoir particulièrement la cote auprès des rappeurs français. En effet, Rohff a par exemple tweeté "Y a pas le choix, faut voter le peuple..." avec une photo de Mélenchon. La rappeuse Davinhor a elle aussi réitéré son soutien au candidat, qu'elle avait déjà validé par le passé lors d'une interview, en disant qu'elle avait été "très émue par la spontanéité, l'humilité et l'humanité de ce grand homme".

🟣 La candidature de @JLMelenchon a aussi reçu le soutien de nombreux rappeurs ! 👏



Merci à @jok_daddy ! #Melenchon2eTour ⤵️ pic.twitter.com/wBLjcIZLmt — Mélenchon 2022 🐢 (@melenchon_2022) April 8, 2022

Jok'Air fait lui aussi partie des artistes qui ont pris position pour le leader de La France Insoumise, qui l'a annoncé sur une des pages Twitter du mouvement. LECK aussi a annoncé qu'il voterait pour lui, en disant qu'il se retrouvait dans ses valeurs d'union. Enfin, la plus drôle des prises de position est celle de Médine, qui a fait une procuration à son père pour qu'il vote à sa place, en lui indiquant bien de ne pas se tromper de candidat. Le soutien de tous ces rappeurs va-t-il suffire à faire passer Mélenchon au deuxième tour, lui qui n'est pour l'instant qu'en troisième position dans les sondages? Réponse dimanche soir !

Demain j’irais voter pour @JLMelenchon 📩



Votez le peuple, votez l’avenir, votez pour ce qui nous unis tous. Rendez-vous au second tour ⚡️



#DimancheJeVoteMelenchon pic.twitter.com/mth8y4XO4I — LECK (@LeckYougo) April 9, 2022